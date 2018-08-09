Хакеры нашли возможность читать и редактировать чужие переписки в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp обнаружена критическая уязвимость, из-за которой злоумышленники могут не только перехватывать чужие сообщения, но и менять их содержание. Об этом заявили специалисты исследовательской компании Check Point Research, которые и обнаружили брешь в системе безопасности.

Эксперты указывают, что уязвимость позволяет хакерам манипулировать сообщениями не только в личной переписке пользователей, но и в групповых чатах. «Дыра» была обнаружена в инструментах синхронизации данных мобильной и веб-версии WhatsApp.

По словам специалистов, существет несколько способов «проникновения» в чат. В частности, злоумышленники могут воспользоваться функцией «Цитата» в групповом чате. Оказалось, что существует возможность подмены ID реального отправителя на имя любого другого, даже если этот человек не состоит в переписке. Также есть возможность отправить участнику группы «в личку» замаскированное под чат сообщение, и тогда ответ адресата послания будет виден всем участникам группы.

Специалисты направили результаты исследования разработчику. В WhatsApp пока не прокомментировали выводы аналитиков, отмечает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.08.18

В аэропорту Екатеринбурга появился быстрый интернет. / В России создадут тяжелый роботизированный штурмовой беспилотный танк. / Корейцы создали динамик и микрофон для нанесения на кожу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»