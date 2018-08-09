В Telegram нашли «дыру» для кражи данных

Программисты разработали программу, которая позволяет установить номер телефона пользователя мессенджера Telegram по юзернейму. Авторство разработки принадлежит специалистам Центра исследований легитимности и политического протеста, пишут «Известия».

«Мы проанализировали API (часть программного интерфейса приложения) и выяснили, что в мессенджере есть уязвимость, позволяющая раскрывать номера мобильных пользователей», – заявил руководитель центра Евгений Венедиктов.

Специалисты считают, что написанный ими код может оказаться полезным для поиска и идентификации преступников. По словам Венедиктова, Центр уже ведет поиск пользователей мессенджера по запросу МВД и ФСБ России.

Как писал «Новый День», 13 апреля 2018 года Таганский суд принял решение о блокировке Telegram в России. Сегодня, 9 августа, апелляционная коллегия Верховного суда отказалась признать незаконным приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах.

«Решение Верховного суда России от 23 марта 2018 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Telegram Messenger – без удовлетворения», – говорится в решении.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.08.18

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