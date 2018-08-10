Кардиостимуляторы становятся смертельно опасными

Американские специалисты по информационной безопасности обнаружили уязвимость кардиостимуляторов, которая позволяет хакерам его «взломать» устройство. В результате устройство, вместо спасительной функции, может оказаться смертельно опасным для своего владельца, пишет портал Ars Technica.

Как пояснили IT-специалисты Билли Риос и Джонатан Баттс, речь идет о кардиостимуляторах, в которых отсутствует шифрование для защиты новой прошивки устройства. Хакеры научились дистанционно управлять таким устройством, которое имплантируется в грудную клетку человека.

Эксперты отмечают, что вирусная программа способна менять частоту ударов сердца, что может привести к гибели человека по «естественным» причинам.

Между тем, как отмечают сами исследователи, преимущества кардиостимуляторов сейчас в большинстве случаев превышает риски их использования, однако халатность, с которой компании-производители относится к производству такой жизненно важной техники, заставляет задуматься о ее безопасности для человека.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 09.08.18

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