WhatsApp откроет спецслужбам доступ к перепискам пользователей

В мессенджере WhatsApp больше не будет применяться сквозное шифрование переписок пользователей, пишет Akket. В результате спецслужбы смогут легко получить доступ к перепискам всех пользователей. На такой шаг создатели мессенджера пошли по требованию компании Facebook, которая фактически владеет WhatsApp.

Основатель Facebook Марк Цукерберг пояснил, что такое требование выдвинули американские власти. Он рассказал версия приложения с ослабленным шифрованием появится в 2019 году. Это позволит сотрудникам спецслужб беспрепятственно получить информацию об интересующих их пользователях и таким образом предупреждать действия террористов и людей с психическими отклонениями.

Кроме того, Цукерберг анонсировал появление в WhatsApp рекламы, чтобы компания смогла получать прибыль от популярного мессенджера.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.08.18

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