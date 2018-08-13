Хакеры научились красть деньги с карт при помощи терминалов оплаты

Эксперты по информационной безопасности выявили опасную уязвимость в мобильных терминалах оплаты. Из доклада конференции Black Hat следует, что злоумышленники научились взламывать их, чтобы получить доступ к данным карт покупателей.

Тестированию подверглись терминалы четырех производителей, распространенных в США и Европе, – Square, SumUp, iZettle и Paypal. Портативные устройства оплаты этих фирм позволяют преступникам перехватить соединение. Уязвимости позволяют хакерам совершать MITM-атаки (Man-In-The-Middle, «человек посередине»), при которых они вмешиваются в связь между продавцом и покупателем без их ведома. Так злоумышленники могут изменять сумму, снимаемую со счета покупателя, а также считать PIN-код для использования данных карты в своих целях.

Основной мишенью таких атак могут стать покупатели, совершающие небольшие платежи, поскольку механизм их оплаты защищен недостаточно. Исследователи уверены, что такие атаки будут множиться благодаря распространению терминалов оплаты в торговых точках по всему миру, пишет «Лента.ру».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.08.18

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