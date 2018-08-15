Абоненты Tele2 жалуются на массовый сбой в работе сети

Клиенты мобильного оператора Tele2 жалуются на сбои в работе сети.

С проблемами столкнулись, в основном, жители десяти городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Краснодара и Иркутска, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По его информации, 38% жалоб касаются сбоя работы всех сервисов, 36% абонентов указывают на проблемы в работе мобильного интернета, а 26% – на сложности при использовании мобильной связи. Также клиенты жалуются на проблемы в работе личного кабинета.

В официальной группе оператора в соцсети «ВКонтакте» в комментариях к жалобам абонентов отмечается, что у ряда клиентов есть «ограничения в использовании интернета», и «специалисты уже в курсе». В компании уверяют, что проблема с исходящими звонками уже решилась, а «ситуация с личным кабинетом сейчас решается».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.08.18

США возобновят самостоятельные пилотируемые полеты к МКС в 2019 году. / «Мы выходим в соцсети»: чиновники Ямала обещают комментировать посты населения. / Турция откажется от американской электроники, заявил Эрдоган. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»