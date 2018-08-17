«Закон Яровой» добрался и до сим-карт: переход на отечественное шифрование обернется миллиардными затратами для операторов

Минкомсвязи предлагает перевести сим-карты иностранного производства на отечественные системы криптографической защиты. Это должно обезопасить личные данные россиян, которые сейчас находятся под угрозой и могут в любой момент попасть в руки зарубежных спецслужб. В то же время переход на новое шифрование потребует от российских операторов связи огромных финансовых вливаний, объем которых предварительно оценивается в размере от 5 млрд до 80 млрд рублей.

Проект с предложениями Минкомсвязи – это последствия вступившего в силу антитеррористического пакета поправок, известного как «закон Яровой», пишет «Коммерсант». В частности, он требует, чтобы операторы идентифицировали абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Большинство сим-карт, используемых в России, производит нидерландская компания Gemalto. При этом на сетях связи используются импортные алгоритмы, и их сертификация ФСБ не осуществляется.

3 августа проект поступил на регистрацию в Минюст, но 15 августа его вернули на доработку. Известно, что в обсуждении документа принимали участие крупнейшие операторы -МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком». Инициатива Минкомсвязи получила поддержку от Минэкономики, но и там указали на то, что проект сырой и его необходимо доработать.

В настоящее время в России обслуживается около 260 млн сим-карт. Игроки рынка связи в первую очередь указывают на то, что внедрение новых средств криптозащиты потребует замены сим-карт каждые 15 месяцев, что повлечет неудобства для абонентов. При этом сертифицированные симки должны учитываться и выдаваться по установленной процедуре, которую, по мнению операторов, невозможно реализовать на массовом рынке.

Немаловажный вопрос – финансирование перехода на сертифицированные средства защиты информации. На реализацию проекта потребуется не менее 5 млрд рублей, оценили в «Вымпелкоме». Компаниям придется закупить оборудование ценой 3,2 млн рублей за штуку. В свою очередь в «МегаФоне» уточнили, что одна единица такой техники потребуется для обслуживания 10 тысяч абонентов. Исходя из этой оценки, нововведение обойдется операторам в 83,2 млрд рублей.

Кроме того, инициатива Минкомсвязи тормозит технический прогресс. «Фактически предлагаемое в части сим-карт регулирование замораживает технологическое развитие отрасли, предписывая обязательное использование сим-карт, в то время как мировым трендом последних лет является отказ от этого формата оборудования»,– заключили в Минэкономики.

По мнению экспертов, идея в целом правильная, так как приведет к развитию отечественных средств криптографии в критически важных областях, в то же время этот вопрос требует тщательного изучения и предварительного тестирования на совместимость на существующих сетях связи. В противном случае технологический и экономический эффекты будут непредсказуемы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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