Google признал слежку за передвижениями пользователей без их разрешения

Корпорация Google действительно отслеживала местоположение пользователей даже тогда, когда функция определения геопозиции на гаджетах была отключена. В компании подкорректировали справочные материалы, для того чтобы внести ясность.

Ранее исследование Associated Press показало, что многие сервисы Google сохраняют местоположение человека, даже если он использовал настройку конфиденциальности, в которой отключил определение геопозиции. Таким образом, Google постоянно следит примерно за 2 млрд владельцев мобильных устройств, работающих на системе Android, заключили в издании.

В корпорации подкорректировали раздел справки, уточнив, что некоторые данные о местоположении пользователя могут сохраняться при использовании сервисов «Поиск» и «Карты», даже если функция отключена.

«Мы обновили наши пояснения относительно «Истории местоположения», чтобы сделать их более соответствующими и ясными», – говорится в официальном заявлении Google.

Сан-Франциско, Служба информации РИА «Новый День»

Сан-Франциско. Другие новости 17.08.18

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