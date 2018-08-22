Google вновь обвинили в слежке

Житель Сан-Диего (США) Наполеон Патаксил подал исковое заявление в суд на корпорацию Google. По мнению американца, компания незаконно отслеживала его перемещения через Android-смартфон, а затем и через iPhone, на котором было установлено несколько приложений Google, насмотря на то, что мужчина отключил на устройствах функцию определения местоположения.

По данным Reuters, Патаксил полагает, что Google умышленно отслеживает в скрытном режиме геолокацию пользователей смартфонов, а также имеет возможность предоставить информацию об этом третьим лицам. Патаксил рассчитывает, что к его иску присоединятся и другие пострадавшие, отключившие функцию отслеживания.

Как писал «Новый День», ранее Google признала, что следила за пользователями. В частности, компания уточнила, что даже, если отключить соответствующую функцию, данные о местоположении устройства могут сохраняться при использовании некоторых сервисов. Например, поиска или карт. При этом в Google считают это не слежкой, а сбором данных для улучшения пользовательского опыта.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.08.18

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