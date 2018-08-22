СМИ: Россия готовит операцию по поиску в море ракеты с ядерной установкой

Американские СМИ утверждают, что российские военные собираются поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерным двигателем, которая упала в результате неудачного пуска. По словам источников, речь идет о вооружении, которое может совершать полет неограниченной дальности.

О потерянной ракете сообщает CNBC со ссылкой на источник, знакомый с докладом разведки США. По данным телеканала, пуск состоялся в ноябре 2017 года. Однако ракета пролетела не так долго, как рассчитывалось, и упала в Баренцево море.

В настоящее время российские вооруженные силы готовят операцию по подъему ракеты со дна. Известно, что участвовать в поиске будут три судна, одно из которых оснащено оборудованием для работы с радиоактивными материалами. Точной информации о дате проведения операции не сообщается.

Собеседник также уточнил, что в докладе американской разведки нет данных о потенциальных рисках для здоровья или окружающей среды, связанных с возможным повреждением ядерного реактора ракеты.

Ранее телеканал уже сообщал о том, что Россия проводила четыре испытания таких ракет в период с ноября по февраль. По словам источников, все они были неудачными. Самое дальнее расстояние, которое удалось преодолеть, – 35 км за две минуты, самый короткий полет длился 4 секунды. Отмечалось, что на проведении испытаний настаивали чиновники, несмотря на то, что инженеры-конструкторы считали их преждевременными.

Напомним, в марте президент Владимир Путин рассказал в ежегодном послании к Федеральному собранию о новой ракете с ядерно-энергетической установкой. Глава государства тогда заявил, что новейшее вооружение обладает неограниченной дальностью и успешно уклоняется от существующих систем противоракетной обороны.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 20.08.18

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