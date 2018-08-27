Российская армия обзавелась новыми подразделениями

В армии России появились специальные подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Мобильные группы по борьбе с БЛА созданы в соединениях ЮВО в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии», – сказали в пресс-службе.

На ближайший четверг, 30 августа, запланированы тактико-специальные учения с такими мобильными группами. Они состоятся на аэродроме Мариновка в Волгоградской области.

Подразделения, в которые входят специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, будут отрабатывать обнаружение, уничтожение и принудительную посадку беспилотников с использованием комплексов «Житель» и станций «Лесочек».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.18

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