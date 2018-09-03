Эксперты предупредили о появлении вредоноса – убийцы антивирусов

Эксперты по кибербезопасности из MalwareHunterTeam заявили об обнаружении опасного вредоносного программного обеспечения. Речь идет о вирусе-шифровальщике, который получил имя предыдущего американского президента Барака Обамы.

При заражении устройства вредонос «Вечный синий вирус-вымогатель Барака Обамы» на экране возникает фото 44-го президента США. Вирус блокирует работу установленных на компьютер антивирусов в том числе продуктов от именитых Kaspersky и McAfee.

Фото: anti-malware.ru

После этого вредонос сканирует ПК и шифрует на нем все файлы формата exe, а также изменяет некоторое содержимое папки Windows, чего не делают другие вирусы. В результате при запуске какой-либо программы автоматически будет активироваться и вредоносное ПО.

Вместе с портретом Обамы на экране появляются и контактные данные хакеров: чтобы получить инструкции по выкупу, пользователь должен связаться с ними по приведенному электронному адресу. Как распространяется данный вирус, пока неизвестно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.18

Эксперты назвали причину утечки воздуха с МКС. / Авиакомпания «Ютэйр» рассказала о горевшем в Сочи лайнере и пообещала пасажирам компенсации. / Уралец противостоит развалу «Союза» в космосе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»