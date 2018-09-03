Найдена непоправимая уязвимость Android. В опасности 99,9% пользователей

Специалисты обнаружили в операционной системе Android уязвимость, воспользовавшись которой злоумышленники могут отслеживать местонахождение любого устройства под ее управлением. Соответствующее заявление сделала компания Nightwatch Cybersecurity.

По словам экспертов, «дыра» открывает и множество других возможностей. Так, злоумышленники могут узнать не только геолокацию устройства, но и другую критически важную информацию, включая название сети Wi-Fi, IP-адрес и DNS-сервер. Кроме того, злоумышленники также могут совершить атаку на известную сеть Wi-Fi, воспользовавшись данной уязвимостью.

В Google весьма странно отреагировали на заявление Nightwatch Cybersecurity, заявив, что закроют обнаруженную брешь, но лишь в новой ОС Android 9 Pie. Выходит, что в безопасности могут почувствовать себя только 0,1% пользователей Android – те, кому доступно обновление.

Что касается предыдущих актуальных версий Android, то в них исправление данной уязвимости скорее всего не предусмотрено. В Nightwatch Cybersecurity рекомендовали обновиться или перейти на устройства с Android 9.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.18

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