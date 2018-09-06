Глобальное обновление приведет к сбоям в работе интернета после 11 октября

Первая в истории смена криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета (DNS) обернется сбоями в работе интернета. Об этом предупреждает Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN). Переход на новые ключи (Key Signing Key, KSK) запланирован на 11 октября.

В корпорации предупредили, что «небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен», которое компьютеры используют для соединения друг с другом. Из-за таких сложностей часть пользователей не сможет открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.

По словам главы по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александры Куликовой, 11 октября – предварительная дата перехода на новые ключи, передает РБК. Точная дата перехода будет утверждена на заседании правления корпорации, которое намечено на 12 сентября.

Куликова напомнила, что в 2010 году ICANN взяла на себя обязательство менять криптографические ключи «при необходимости или по истечении пяти лет работы». «Несмотря на то, что ключ ни разу не был скомпрометирован за это время, замена ключей, как и паролей, – это хорошая практика криптографической «гигиены», поэтому был разработан подробный план подготовки и осуществления смены ключа в штатных условиях. Обновление KSK означает создание новой пары криптографических ключей – открытого и закрытого – и распространение нового открытого компонента среди сторон, которые управляют распознавателями с функцией проверки подлинности. Это, например, интернет-провайдеры, администраторы сетей, разработчики программного обеспечения для распознавателей DNS, системные интеграторы и т.п.», – пояснила Александра Куликова.

Она также заверила, что «лишь небольшое количество интернет-пользователей может столкнуться со сложностями при доступе к интернет-ресурсам в результате замены ключа». Стоит отметить, что из материалов ICANN также следует, что даже если ключи были обновлены большинством интернет-провайдеров, из-за тех, кто этого не сделал, может временно понижаться пропускная способность соединений, а вместе с ней и скорость работы в Сети.

Российские крупные интернет-провайдеры, среди которых «Ростелеком», «Вымпелком», МТС и «Мегафон» заверили, что готовы к смене ключей, и не ожидают проблем.

Москва, Иван Гридин

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