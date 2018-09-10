ФСБ создаст в России координационный центр по компьютерным инцидентам

В России создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, который возглавит директор, начальник Центра защиты информации и спецсвязи ФСБ России. Соответствующий приказ подписал директор ФСБ Александр Бортников.

«Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) является составной частью сил, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты», – говорится в положении о центре, размещенном на официальном портале правительственной информации.

Из документа также следует, что информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение НКЦКИ осуществляет Центр защиты информации и специальной связи ФСБ России. «НКЦКИ возглавляет директор НКЦКИ, которым является заместитель руководителя научно-технической службы – начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России», – отмечается в приказе.

НКЦКИ, согласно приказу, имеет право направлять уведомления и запросы субъектам критической информационной инфраструктуры, а также другим органам и организациям, в том числе иностранным, по вопросам, связанным с обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий компьютерных атак, и реагированием на компьютерные инциденты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.09.18

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