Обновленный Google Chrome грозит безопасности пользователей

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что новое обновление Google Chrome, которое должно упростить пользование браузером, может увеличить риск фишинговых атак, сообщает BleepingComputer.

В последней версии браузер автоматически исключает субдомены «www» и «m» из адресной строки, чтобы упростить пользование приложением, так как, по мнению разработчиков, информация о субдоменах является лишней. Однако эксперты уверены, что нововведение поставит под угрозу безопасность пользователей и спровоцирует волну посещений фишинговых ресурсов.

На форуме, где обсуждаются ошибки в Google Chrome, рядовые пользователи и эксперты заявили, что администрация сервиса не имела права вводить преобразование доменных имен. Они подчеркнули, что все части URL имеют значение. В Google данное нововведение пока не прокомментировали. В сообщениях об обновлениях о процессе преобразования доменных имен также не сказано ни слова, отмечает «Лента.ру». Обнаружить его удалось рядовым пользователям, которые изначально приняли исключение субдоменов за ошибку в работе браузера.

Фишинг – вид интернет-мошенничества ради получения доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям. Пользователь переходит по ссылке на сайт, внешне неотличимый от настоящего, и/или со схожим по виду или звучанию адресом. Затем мошенники пытаются различными психологическими приёмами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа к определённому сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.09.18

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