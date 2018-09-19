Чиновников и силовиков обеспечат специальной связью за 74 млрд рублей

В 2024 году в России появится сотовая сеть для спецпотребителей. Об этом сообщается в программе «Цифровая экономика», которую одобрило правительство. По предварительным оценкам, создание такой сети обойдется в 73,4 млрд рублей.

Специальная беспроводная сеть для чиновников и силовиков обсуждается уже давно, пишут «Ведомости». Она будет работать по технологии LTE-450, особенность которой заключается в том, что в ней можно управлять приоритетами для различных групп пользователей.

Технология описывается в документах департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Для высокоскоростной передачи данных по этой сети необходимо использовать специальные устройства, которые также могут работать в режиме рации и передавать видео.

По словам источника издания, диапазон частот в 450МГц в настоящее время использует «Т2 РТК холдинг», при этом коммерциализировать его не удалось, а потому применения LTE-450 для государственных структур было бы логично. К тому же для обеспечения устойчивого покрытия в этом стандарте достаточно минимального количества базовых станций.

Сотовый оператор Tele2, которому принадлежат частоты диапазона 450 МГц, в настоящее время обсуждает с властями возможность участия в проекте по созданию спецсети. По предварительным оценкам, затраты могут достигать около 73,4 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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