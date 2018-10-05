Обновленная Windows без спросу безвозвратно удаляет файлы пользователей

От пользователей Windows стали жаловаться на пропажу файлов после обновления до версии Windows 10 October 2018 Update. Соответствующие посты в большом числе появились на ресурсе Reddit и в социальных сетях.

По их словам, файлы бесследно исчезали из папок «Музыка», «Изображения», «Загрузки», «Документы». Что печально, файлы исчезают безвозвратно без возможности их восстановить из «Корзины». Как много человек столкнулось с этой проблемой, пока не ясно. Пользователи озабочены поиском способа восстановить утерянные документы. Теоретически, это возможно сделать черз облачное хранилище или директорию Windows.old, где хранятся все файлы старой операционной системы.

Как напоминает ФАН, ранее Microsoft анонсировала выход Windows 10 October 2018 Update 3 октября. Главным нововведением операционной системы является приложение «Ваш телефон», позволяющее быстро передавать файлы из смартфона в компьютер.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.10.18

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