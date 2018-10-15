Новый опасный вирус грозит серьезными проблемами пользователям Android-устройств

Эксперты в области кибербезопасности компании Cisco заявили об обнаружении нового весьма опасного вредоносного программного обеспечения. В блоге организации они рассказали о вирусе-воре, который поражает устройства с ОС Android.

Опасная программа, в оформлении которой преступники использовали изображения из официального приложения Google Play, получила название GPlayed. После загрузки на экране гаджета появлялся значок с подписью Google Play Marketplace.

Вредонос получает права администратора, благодаря чему хакеры могут удаленно управлять устройством, заблокировать его или использовать для звонков или отправки сообщений. Кроме того, опасное приложение способно красть данные, хранящиеся в памяти устройства, а также платежные реквизиты и пароли.

Специалисты отмечают, что сейчас злоумышленники активно тестируют вирус, и в будущем он может стать серьезной угрозой для Android-устройств.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.10.18

Банки собирают биометрические данные: как это происходит (ФОТО, ВИДЕО). / «Планета – у других этого нет». Интервью с топ-менеджментом (ВИДЕО). / Жириновский заявил о «закрывающей всю планету» системе ПВО С-700. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»