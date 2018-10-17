Банкоматам больше не нужны будут карты, их заменит смартфон

Российские банки внедряют возможность снятия наличных через банкоматы без необходимости вставлять пластиковую карту. По мнению экспертов, это сократит время, проведенное у банкоматов. По прогнозам, к 2020 году более половины различных платежей будет совершаться через смартфон.

Над введением новой системы бесконтактного снятия наличных работают топ-40 крупнейших по активам кредитных организаций страны, пишут «Известия». В настоящее время только около 800 банкоматов из более чем 200 тысяч предоставляют возможность совершения операций в банкоматах при помощи Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

В большинстве крупных банков система заработает в 2019 году. С помощью смартфона россияне смогут совершать те же операции, что и с обычной картой. В одно касание будут доступны переводы между счетами, внесение и снятие наличных, оплата услуг.

Эксперты считают, что бесконтактные банкоматы значительно экономят время клиента по сравнению с трансакциями, совершаемыми с помощью карты. К тому же такие операции безопаснее: клиент не забудет пластик в банкомате.

Сейчас около трети клиентов банков предпочитают расплачиваться бесконтактным способом. Специалисты прогнозируют, что в течение двух-трех лет распространение банкоматов нового поколения будет практически повсеместным.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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