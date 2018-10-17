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Среда, 17 октября 2018, 09:55 мск

Новости Технологии

Банкоматам больше не нужны будут карты, их заменит смартфон

Российские банки внедряют возможность снятия наличных через банкоматы без необходимости вставлять пластиковую карту. По мнению экспертов, это сократит время, проведенное у банкоматов. По прогнозам, к 2020 году более половины различных платежей будет совершаться через смартфон.

Над введением новой системы бесконтактного снятия наличных работают топ-40 крупнейших по активам кредитных организаций страны, пишут «Известия». В настоящее время только около 800 банкоматов из более чем 200 тысяч предоставляют возможность совершения операций в банкоматах при помощи Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

В большинстве крупных банков система заработает в 2019 году. С помощью смартфона россияне смогут совершать те же операции, что и с обычной картой. В одно касание будут доступны переводы между счетами, внесение и снятие наличных, оплата услуг.

Эксперты считают, что бесконтактные банкоматы значительно экономят время клиента по сравнению с трансакциями, совершаемыми с помощью карты. К тому же такие операции безопаснее: клиент не забудет пластик в банкомате.

Сейчас около трети клиентов банков предпочитают расплачиваться бесконтактным способом. Специалисты прогнозируют, что в течение двух-трех лет распространение банкоматов нового поколения будет практически повсеместным.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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