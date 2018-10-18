ФСБ хочет установить полный контроль над киберпространством

Спецслужбы должны контролировать киберпространство, чтобы гарантировать должный уровень безопасности. Такую позицию озвучил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности России Сергей Смирнов.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», – цитирует Смирнова «Интерфакс».

По его словам, Совет Региональной антитеррористической структуры ШОС проработал меры, которые создадут «необходимые условия эффективного сотрудничества компетентных органов (стран ШОС) в мониторинге глобального информационного пространства на предмет таких угроз».

Смирнов уточнил, что под постоянным мониторингом интернета подразумевается отслеживание проблем, связанных с терроризмом, экстремизмом или организованной преступностью.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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