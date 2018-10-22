Сотрудник организации Checkmarx Педро Умбелино поделился способом кражи информации с любого устройства с помощью NFC-чипа. Взлом на большом расстоянии он показал на конференции Hack.lu 2018, запись его выступления доступна на YouTube.

Хакер показал, как выкрасть данные с любого Android-устройства

Эксперт использовал технологию NFC для передачи паролей. Примечательно, что похитить информацию с гаджета возможно даже, если на нем включен запрет на передачу данных. Умбелино считает, что прием под названием NFCdrip можно использовать как для Android-смартфонов, так и для ноутбуков. Он продемонстрировал атаку, при которой на Android-устройстве изменяется режим работы NFC и устанавливается вредоносное ПО, которое позволяет передавать пароль на другое устройство.

Обычно NFC-чип передает данные на весьма скромное расстояние. Однако Умбелино удалось переслать информацию со взломанного гаджета почти на три метра. При передаче на большие расстояния может произойти потеря данных, однако эксперт заявил, что ему удалось передать сигнал на 10 и даже 60 метров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.10.18

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