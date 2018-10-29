Хакеры нашли способ заразить компьютер через приложение Word

Эксперты по кибербезопасности выявили новый способ заражения компьютеров вредоносным программным обеспечением. Это делается через видео, встроенные в файлы Microsoft Word, рассказали в исследовательской компании Cymulate.

Специалисты пояснили, что хакеры вставляют в текст видео, взятое с любого интернет-ресурса, после чего редактируют файл document.xml и заменяют ссылку на видео на вредоносный код. Опасность кроется в том, что при открытии таких документов антивирусы не отображают предупреждение о возможной угрозе. Эксперты обращают внимание на то, что исправить проблему пока не представляется возможным. В связи с этим они рекомендуют пользователям блокировать текстовые файлы, содержащие встроенные видео.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.10.18

Мозг нам уже отформатировали: человечеству грозит гигантская безлимитная война. Итальянский публицист Джульетто Кьеза о перспективах мирового развития. / «Слишком высокие риски»: страховщики уже не хотят связываться с «Роскосмосом». / Уральцы могут отследить качество воды с помощью мобильных технологий. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»