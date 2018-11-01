Замглавы Минсвязи расписался в неэффективности блокировок в интернете

Блокировки контента в интернете доказали свою неэффективность. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. По его словам, блокировки в интернете являются «уходящей натурой».

«Рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что все больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент», – приводит слова Волина РИА «Новости».

Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что в будущем будет появляться все больше таких технологий. Также он рассказал о ситуации в Китае, где мессенджеры Telegram и WhatsApp официально запрещены, но, тем не менее, продолжают работать.

Волин рассказал о плодотворном взаимодействии с Китаем в вопросах цифровых технологий, а в ближайшие годы «сделать основной упор на сотрудничестве в цифровой сфере, но именно в медиасреде».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.18

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