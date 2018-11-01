App Store вновь блокирует российское ПО в Крыму

App Store продолжает ставить препоны российским мобильным приложениям, работающим с Крымом. Речь идет не только программном обеспечении для поиска жилья в аренду, но и о справочниках. Так, например, получить «прописку» в магазине от Apple не может приложение «МойГород», разработанное при финансовой поддержке государственного Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). При этом, как напоминают юристы, поставка в Крым бесплатного программного обеспечения для массовых пользователей не нарушает действующий санкционный режим.

По словам основателя и гендиректора компании «МойГород» Дмитрий Беговатов, под началом которого было разработано одноименное приложение, объединяющее в себе местный справочник, афишу и форум для жителей городов России и стран СНГ, 6 октября было заблокировано в App Store. Как пишет «Коммерсантъ», Apple уведомила разработчика, что «App Store не может размещать, распространять и вести дела с определенными приложениями или разработчиками, связанными со странами, находящимися под эмбарго США». В Apple для урегулирования данного вопроса рекомендовали обратиться в Минфин США.

В американском финансовом ведомстве разработчику сообщили, что Россия не входит в число стран, находящихся под «всеобъемлющими» санкциями США, как, например, КНДР или Иран. Ведомство не стало оценивать действия Apple, отметив, что корпорация самостоятельно оценивает риски и может принимать решение не сотрудничать с компаниями «с отдельных территорий».

Беговатов направил ответ Минфина в Apple, после чего «МойГород» стал доступен в App Store, но обновления приложения не проходят стадию проверки. «Мы направили апелляцию для выяснения причин задержки, но ответа пока нет», – рассказал разработчик. Решение Apple связано с тем, что приложение работает с городами Крыма, полагает он. По собственным данным, около 12% аудитории «МойГород» составляют жители Крыма, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В подобной ситуации оказался и приложение по бронирования жилья Tvil.ru. По словам основателя и гендиректор этой компании Алексея Черепахина, в июне 2018 года разработчики пытались загрузить приложение в App Store, но получили отказ. Предлогом стали санкции. В итоге компания отказалась от попыток зайти на крымский рынок через «яблочный» магазин. Черепахин рассказал, что порядка 30% бронирований сервиса совершается именно в Крыму. Ранее под ограничения в App Store попали приложения для аренды «Суточно.ру» и сервис такси «Максим», работающий в том числе в Иране.

Стоит отметить, что магазин от Apple не одинок в своем желании установить барьеры для жителей и гостей Крыма. Житель Латвии Андрейс Быковс с помощью акции «Один лайк – один факт» в Twitter рассказал о своем опыте работы в международной платежной системе PayPal в контексте «крымского вопроса», сообщает Sputnik Латвия. По его словам, полуостров в PayPal нельзя упоминать ни в каком виде, а все, что с ним связано, обязательно обернется блокировкой профиля. Быковс также рассказал, что некоторые люди не смогут никогда воспользоваться платежной системой, хоть и не нарушали правил. Речь идет о тезках граждан, попавших в санкционный список, а также о тех, проживает «вблизи какой-нибудь армейской части или ракетного завода».

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 01.11.18

Замглавы Минсвязи расписался в неэффективности блокировок в интернете. / Озвучена официальная версия аварии ракеты «Союз-ФГ». / В Германии новая военная техника оказалась бракованной. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»