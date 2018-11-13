В России потратят миллиард на суперкомпьютер на отечественном процессоре

В России хотят создать первый крупный суперкомпьютер на отечественном процессоре, который может стать одним из наиболее мощных в стране. Реализация проекта оценивается в более чем 1 млрд рублей.

О разработке суперкомпьютера «Коммерсанту» сообщили два источника на IT-рынке. По их словам, новая техника разрабатывается для военно-промышленного комплекса. Впрочем, в ходе разработки задачи могут измениться. Вероятнее всего, в новом проекте задействуют российский процессор «Эльбрус». Это первый крупный российский суперкомпьютер на отечественном процессоре, до этого для них использовали американские.

«На процессорах «Эльбрус» ранее работали только небольшие суперкомпьютеры размером со шкаф. Это же будет довольно мощный суперкомпьютер, который наверняка сможет войти в рейтинг TOP500», – отметил собеседник издания.

Компания МЦСТ, которая выпускает процессоры «Эльбрус», заявила, что их техника достигла производительности, которая позволяет использовать их при создании суперкомпьютеров. Не исключено, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе проекты суперкомпьютеров на отечественной элементной базе будут реализованы в гражданской и коммерческой сферах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.11.18

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