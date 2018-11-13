Четверть жителей России не пользуются интернетом

Четверть россиян заявили, что вообще не выходят во всемирную сеть. В то же время число активных пользователей интернета в России продолжает расти. Об этом сообщили в «Левада-центре».

По данным опроса, проведенного в октябре, 57% совершеннолетних жителей РФ ежедневно пользуются интернетом, что на 8% больше, чем годом ранее. 12% россиян выходят в сеть несколько раз в неделю, 7 % – раз в неделю или реже.

Доля тех, кто вовсе не выходит в Сеть, постепенно снижается, в 2017 году таких было 27%, в этом году – 24%.

Самые активные пользователи – граждане в возрасте от 18 до 24 лет. В этой категории ежедневно выходят в интернет 90%. С возрастом вовлеченность аудитории падает. Так среди 25-39-летних этот показатель составляет 83%, 40-54 летних – 60%, старше 55 лет – 25%.

В опросе приняли участие 1600 человек, проживающих в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.18

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