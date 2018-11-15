Хакеры атаковали ФАС с помощью персонального вируса

Федеральная антимонопольная служба подверглась атаке со стороны киберпреступников. Хакеры направили на адреса ФАС вредонос, который ворует служебные логины и пароли. В ведомстве уточнили, что оперативно отреагировали на действия злоумышленников, о каком либо ущербе не сообщается.

По словам начальника управления общественных связей ФАС Ирины Кашуниной, речь идет о полноценной хакерской атаке. «Началось с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на наши информационные ресурсы, возможно, с целью взлома», – заявила представитель службы.

Вирус проник в ресурсы как центрального аппарата, так и территориальных органов ведомства. Целью хакеров было получение доступа к ведомственной почте, воровство информации, поломка или блокировка сервисов и ресурсов, добавила Кашунина.

При попытке перехода на сайт ФАС, пользователей предупреждают: «Подключение не защищено. Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта fas.gov.ru (например, пароли, сообщения или номера банковских карт)».

Тем не менее, в ведомстве заявили, что служба информационной безопасности отреагировала оперативно. В результате инцидента никто не пострадал, отметили в пресс-службе ФАС. В настоящее время пока нет данных о том, кто может быть причастен к попытке взлома.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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