Жертвами новой эпидемии WannaCry становятся тысячи людей по всему миру

Мощный вирус WannaCry, наделавший шума в 2017 году, вновь активно атакует компьютеры по всему миру. За последнее время он стал самым распространенным вредоносом-вымогателем, сообщает «Лаборатория Касперского».

Эксперты заявляют, что в последние месяцы WannaCry держится на первом месте по количеству атак на компьютеры. Более четверти (почти 29%) всех атак на компьютеры приходится именно на этот вредонос. Второе место после WannaCry по распространенности занимают новые версии трояна GandCrab. Эта программа-вымогатель атаковала чуть более 12% компьютеров.

Также в число лидеров по числу атак вошли шифровальщики Crysis, Shade, PolyRansom и Cryakl.

Наиболее известная атака WannaCry произошла в мае 2017 года. Неизвестные киберпреступники заблокировали информацию на компьютерах по всему миру, потребовав выкуп. Распространение вируса удалось остановить спустя сутки. Тогда ущерб от кибератаки был оценен в один миллиард долларов. Эксперты уверены, что за созданием WannaCry стоит группировка Lazarus, деятельность которой связывают с правительством Северной Кореи.

Напомним, WannaCry, известный также как WannaCrypt, был создан в январе 2017 года, а в мае по всему миру была совершена массовая хакерская атака. Наибольшее количество заражений было зафиксировано в России, Индии и на Украине.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.11.18

Хакеры атаковали ФАС с помощью персонального вируса. / В Совфеде ответили НАТО на обвинения в саботаже работы системы GPS. / Оператора связи «Крымтелеком» продадут за 1,3 млрд рублей до конца года. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»