В преддверии «черной пятницы» мошенники создали сотни сайтов-подделок известных интернет-магазинов

23 ноября по всему миру пройдет день распродаж, так называемая «черная пятница», когда магазины будут предлагать товар с огромными скидками. Однако мошенники приготовились к этому заблаговременно и создали сотни сайтов-клонов известных интернет-магазинов. По словам экспертов по кибербезопасности, у злоумышленников разные цели: одни хотят продать контрафакт, другие украсть деньги и персональные данные.

Специалисты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, обнаружили более 400 сайтов, копирующих популярную торговую интернет-площадку AliExpress, и еще две сотни ресурсов, похожих на известные бренды и интернет-магазины.

Мошенники полностью скопировали фирменные признаки известных площадок и даже зарегистрировали похожие доменные имена, чтобы обмануть невнимательных покупателей. Целью сайтов-клонов может быть как реклама и продвижение собственных товаров, так и реализация контрафакта.

По данным Group-IB, объем онлайн-рынка торговли контрафактной продукцией в России за год вырос на 23% и составил свыше 100 млрд рублей. Каждый пятый поддельный товар был куплен в интернете, в среднем россиянин на покупку контрафакта тратит 5 300 рублей.

Последствиями подобного мошенничества могут быть как прямые финансовые потери, так и косвенные, в частности, репутационные, говорят эксперты. Купив товар плохого качества, покупатель оставляет негативный отзыв на сайте оригинала, что причиняет ущерб легальному бизнесу.

Помимо этого, магазины-подделки могут использоваться злоумышленниками для реализации фишинговых атак, конечная цель которых кража денег или данных (логинов, паролей, банковских карт). «Ущерб для одного покупателя может достигать десятков тысяч рублей. Ежемесячно на один подобный сайт может заходить до 200 000 человек», – указывают эксперты.

Москва, Служба информация РИА «Новый День»

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