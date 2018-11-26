Штрафы для интернет-корпораций за несоблюдение российских законов могут вырасти в сотни раз

Российские власти планируют увеличить до 1% от выручки штрафы для иностранных компаний, которые нарушают российское законодательство. Если инициатива будет утверждена, то интернет-гиганты будут вынуждены подчиниться закону, чтобы не платить многомиллионные взыскания.

С предложением увеличить штрафы для технологических компаний, которые не соблюдают российские законы и правила, выступила администрация президента Владимира Путина, сообщает Reuters со ссылкой на информацию из трех источников. Проект поправок предполагает, что штраф в размере 1% от выручки может взиматься с одной и той же корпорации несколько раз за каждое нарушение.

Сумма предлагаемого взыскания в несколько сотен раз превышает штрафы, которые предусмотрены сейчас. Так максимальный штраф, который угрожает компании в тяжбе с Роскомнадзором, составляет 700 тысяч рублей. Российская «дочка» Google в 2017 году получила выручку в размере 45,2 млрд рублей (687 млн долларов). Таким образом, штраф может составить почти 7 млн долларов.

Впрочем, пока неясно, как будут взимать штрафы, так как у многих иностранных интернет-компаний нет юрлиц в России. При этом российские власти оставили за собой право в качестве меры наказания блокировать сервисы-нарушители.

Три года назад в России был принят закон о защите персональных данных, согласно которому сервера с личной информацией пользователей должны быть расположены на территории РФ. Зарубежные IT-гиганты, например, Twitter и Facebook, не торопятся исполнять требование новой нормы. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова компании ведут работу в этом направлении, однако пока их на соблюдение законодательства не проверяли.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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