Жители России теряют интерес к добыче криптовалют

В России спал ажиотаж вокруг криптовалют. Рынок завален объявлениями о продаже оборудования для майнинга цифровых денег. Все это происходит на фоне резкого падения курса биткоина.

В последнюю неделю количество объявлений о продаже оборудования для майнинга выросло на 25%, пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса бесплатных объявлений «Юла». Также упало число поисковых запросов на видеокарты для добычи криптовалют.

Кроме того, сильно подешевело оборудование. Так в начале года средняя стоимость майнинговой фермы составляла 240 тысяч рублей, к ноябрю цена упала до 150 тысяч рублей, то есть, на 37,5%.

Основная часть капитализации рынка криптовалют приходится на биткоин, который резко подешевел за последний месяц. За один биткоин давали менее 4 тысяч долларов. По словам эксперта, резкое падение курса цифровой валюты обусловлено разделением одного из его главных конкурентов – биткоина Cash и желанием участников рынка получить «богатство из воздуха».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.18

Штрафы для интернет-корпораций за несоблюдение российских законов могут вырасти в сотни раз. / В преддверии «черной пятницы» мошенники создали сотни сайтов-подделок известных интернет-магазинов. / В Новом году в России подорожает мобильная связь. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»