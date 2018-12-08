В ходе показательных испытаний аэротакси в «Сколково» случилась неудача – дрон через несколько секунд после отрыва от земли пролетел с десяток метров и уткнулся в сугроб.

В «Сколково» испытали аэротакси: «Мы не знаем, что произошло»

Инцидент с падением прототипа летательного аппарата на его презентации прокомментировал сооснователь проекта по созданию аэротакси Илья Ханыков в эфире телеканала «Москва 24»: «Мы не знаем, что произошло. Мы должны снять данные с полетного контроллера, посмотреть телеметрию, посмотреть, как отрабатывал полетный контроллер управляющие сигналы от оператора».

По его словам, пока не ясно, была ли это ошибка программирования или оператора. На опубликованном ролике видно, что прототип аэротакси упал спустя несколько секунд и несколько метров после запуска. В ходе презентации в инновационном центре «Сколково» летательный аппарат с трудом поднялся в воздух и почти сразу же рухнул, благо для конструкторов, в сугроб.

Как напоминает РИА «Новости», о создании технологического блокчейн-консорциума для инфраструктуры массовой городской авиации и аэротакси Blockchain.Aero было объявлено в 2018 году на международном авиасалоне МАКС. Первым разработчиком летательных аппаратов, который будет использовать эту технологию, станет – компания-резидент технопарка «Сколково».

Технологии. Другие новости 07.12.18

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