Россиян решили избавить от бумажной волокиты

Аппарат правительства направил на согласование в Минкомсвязь подготовленную Центробанком и «Ростелекомом» концепцию платформы «Цифровой профиль», пишет «Коммерсантъ». По словам источника издания, ведомство согласует концепцию, стоимость которой оценивается в 3 млрд рублей частных средств, уже на этой неделе. Благодаря внедрению технологии граждане смогут управлять своими данными. Например, передавать их по запросу, отзывать, а также реализовать «право на забвение».

Газета пишет, что «основными элементами платформы станут реестр цифровых идентификаторов, системы идентификации, реестр цифровых согласий на обработку данных и интерфейс для доступа к данным. Архитектура цифрового профиля может также содержать базу данных цифровых досье граждан, объединяющих все юридически значимые сведения о них». Проект будут курировать Минкомсвязь и «уполномоченный орган в области биометрической идентификации».

Также отмечается, что прототип технологии появится в марте 2019 года. Запуск в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года. Проект является частью программы «Цифровая экономика», которая подготовлена во исполнение перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию и утверждена распоряжением правительства РФ от 28 июля 2017 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.18

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