Телеканал «России 24» подготовил и выпустил в эфир сюжет о форуме профессиональной ориентации для школьников «Проектория», который открылся 11 декабря в Ярославле. В ролике под видом современного робота был показан аниматора в костюме, утверждает TJournal.

«Россия 24» выдала за новейшего робота ряженого в костюм аниматора

По словам корреспондента телеканала, у участников форума есть возможность увидеть «самых современных роботов». В этот момент (с середины второй минуты теперь уже удаленного из Сети ролика) на сцене показали робота Бориса, который рассказал, что хорошо знает математику, но хочет еще «научиться рисовать и музыку писать». После этого Бориса показали танцующим под песню группы Little Big «Skibidi».

Читатель TJournal выяснил, что под видом робота в сюжете показали аниматора в костюме «Робот Алеша», а ролик «России 24» был удален и смонтирован заново. Костюм, о котором говорит пользователь, можно приобрести в интернете за 250 тысяч рублей. Он весит 10 килограммов и оснащен электровентиляторами для спины и шеи, преобразователем голоса с микрофоном, планшетом и RGB-светодиодной подсветкой всех элементов и дополнительной подсветкой глаз и рта, реагирующей на голос.

Скриншот с видео «Вести Ярославль»

В сюжете «Вести-Ярославль» робот был показан во время общения с людьми в толпе. В один из моментов он был снят по диагонали сзади. Тогда в кадре показалась голая шея аниматора.

Впрочем, отмечает TJournal, на форуме Бориса никто не представлял настоящим роботом, его использовали для развлечения публики.

Москва, Иван Гридин

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