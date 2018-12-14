Эксперты опубликовали рейтинг худших паролей 2018 года

Специалисты в области защиты данных составили список 100 самых слабых паролей 2018 года. Первенство пятый год подряд держит комбинация из шести цифр «123456», на второй строке красуется слово «password» («пароль»).

Антирейтинг был составлен на основе анализа более чем 5 млн ключевых фраз, просочившихся в интернет за последний год. В 2018-м в списке дебютировал donald («Дональд»), оказавшийся сразу на 23-й строке, что, вероятно, как-то связано с действующим президентом США Дональдом Трампом. Еще два новичка – «aa123456» и «password1» – расположились по соседству.

По словам главы опубликовавшей рейтинг компании SplashData Моргана Слейна, пользователи не учатся на ошибках других, они продолжают использовать в качестве кодовой фразы простые, легкозапоминаемые цифро-буквенные комбинации или имена знаменитостей (например, президента США Дональда Трампа), чего никогда не следует делать.

В Top-10 антирейтинга вошли:

1. 123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 111111

7. 1234567

8. sunshine

9. qwerty

10. iloveyou

Эксперты призывают быть внимательнее и не использовать один и тот же пароль от почты, интернет-банка и других онлайн-сервисов. Защищенный пароль должен содержать не менее восьми символов, включать цифры и буквы в верхнем и нижнем регистре, а также специальные символы (например, подчеркивания, доллара или процента).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.12.18

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