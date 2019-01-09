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NewDayNews.ru

Среда, 9 января 2019, 13:10 мск

Новости Технологии

Россия разрабатывает сверхзвуковой пассажирский самолёт

Фото: пресс-служба Кремля

Россия занялась разработкой сверхзвукового гражданского самолёта. По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, она находится на стадии предпроектных исследований. Он отметил, что на протяжении последних лет «консорциумы промышленных компаний и учёные в США, Европе, Японии ведут свои разработки сверхзвукового самолёта».

«Конструкторские бюро ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация – прим. ред.) и наши отраслевые институты, в том числе ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт – прим. ред.) и ЦИАМ (Центральный институт авиационного моторостроения – прим. ред.), проводят аналогичные предпроектные исследования», – цитирует «Интерфакс» Мантурова.

Министр отметил, что создание «нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолёта – самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации». «Мы внимательно следим за ходом работ», – подчеркнул он.

Москва, Иван Гридин

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