В США функцию искусственного интеллекта в умном доме выполняли украинцы

В проекте Ring, стартап которого был куплен корпорацией Amazon, нейросеть подменяли живыми людьми. Умным домом вместо искусственного интеллекта управляли сотрудники из Украины. Об этом говорится в расследовании издания The Intercept.

В рамках проекта Ring жители США покупали умные дверные звонки, которые должны были следить за безопасностью и давали возможность наружного наблюдения за домом. Однако, как выяснилось в ходе испытаний, искусственный интеллект часто сбоил и подавал ложные сигналы тревоги.

Тогда разработчики пошли на хитрость и наняли операторов на Украине, которые имели удаленный доступ к устройствам. Живые люди отслеживали подозрительные объекты, появляющиеся в камере умного звонка, и помечали их. Предполагалось, что нейросеть постепенно «научится» различать угрозы.

Отмечается, что операторы могли наблюдать за домом онлайн, а также располагали информацией о том, где проживает клиент, умный звонок которого они контролируют.

В пользовательском соглашении Ring не указывается, может ли разработчик отдавать записи с камер наблюдения на аутсорсинг живым людям. В компаниях Ring и Amazon данные расследования комментировать отказались.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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