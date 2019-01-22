Россия заняла 27-е место в рейтинге стран по уровню инноваций

Аналитики агентства Bloomberg представили новый рейтинг инновационных стран, в котором России досталась 27-я позиция. Таким образом, за год РФ ухудшила свое положение на две строчки.

Первое место в списке в шестой раз занимает Южная Корея. Второй идет Германия, третьей – Финляндия. В ТОП-10 также вошли Швейцария, Израиль, Сингапур, Швеция, США, Япония и Франция.

Вторая экономика мира – Китай – поднялась на три позиции по уровню инноваций и занимает 16-е место. По словам экспертов, КНР находится среди лидеров по регистрации новых технологических патентов, но отстает по общей производительности и концентрации научно-исследовательской деятельности.

Последнюю строчку рейтинга из 60 стран занимает Вьетнам.

Россия расположилась на 27-м месте после Малайзии и перед Люксембургом. По сравнению с прошлым годом РФ ухудшила свое положение на две строчки после оглушительного провала в 2018 году, когда Россия опустилась сразу на 14 позиций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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