Пользователи нашли легкий способ прочесть удаленные сообщения в WhatsApp

Пользователи WhatsApp обнаружили весьма простой способ получить доступ к удаленным из переписки сообщениям, в том числе и тем, что подчистил собеседник. Для этого необходимо удалить приложение WhatsApp и установить его заново. В результате хранящиеся в «облаке» Google Drive переписки будут полностью восстановлены на устройстве и доступны для прочтения.

Как отмечает Daily Mirror, синхронизация в «облаке» происходит на большинстве смартфонов поздно ночью, около двух часов. Если удалить и вновь установить мессенджер в период между двумя синхронизациями, можно восстановить удаленные послания – после повторной установки WhatsApp стертые сообщения больше не помечаются как удаленные.

Есть и другой способ читать удаленные сообщения в WhatsApp – с помощью программ, которые хранят историю экранных уведомлений.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 30.01.19

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