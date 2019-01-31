Эксперт нашел способ взломать смартфон по номеру телефона

Любой пользователь может получить доступ к данным со смартфонов iPhone. Об этом турецкий эксперт в области кибербезопасности Мелих Севим рассказал порталу The Hacker News. Он пояснил, что нашел уязвимость, изучая, как компания Apple связывает номер телефона, который указывается в идентификаторе Apple ID, с аккаунтом владельца в iCloud.

Аналитики провел собственное исследование, в ходе которого заметил, что любой зарегистрированный в iCloud пользователь может указать в сведениях чужой номер телефона и таким способом получить часть данных, связанных в системе с этим номером. Эксперт рассказал, что ему удалось просматривать заметки на чужих телефонах. По его словам, во многих заметках хранилась информация о банковских счетах, а также пароли от различных сервисов.

Официальных заявлений от Apple по поводу выявленных проблем пока нет, отмечает РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.01.19

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