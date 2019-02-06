Минобороны РФ произвело пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»

Минобороны РФ провело учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс», сообщили в пресс-службе ведомства. «Сегодня в 11 часов 31 минуту по московскому времени на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», – сообщили в Минобороны.

Там также отметили, что учебные боеголовки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Поставленные в ходе учений задачи были выполнены в полном объёме. В ведомстве подчеркнули, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.19

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