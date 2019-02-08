В Токио рассказали о ходе сбора гаджетов для изготовления олимпийских медалей

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио объявил об успешном продвижении к достижению намеченной цели по изготовлению медалей для награждения спортсменов. По задумке японцев, они должны будут произведены из вторсырья.

Организаторы поблагодарили компании и граждан за оказанную поддержку. Благодаря общим усилиям удалось собрать около 47,5 тыс. тонн различных гаджетов. В частности, было собрано более 5 млн старых мобильников.

Комитет поставил задачу собрать 2700 кг бронзы, что было выполнено еще в июне прошлого года. Не5которые затруднения возникли с золотом и серебром. Так, к октябрю было собрано 93,7% от необходимых 30,3 кг желтого металла и 85,4% от требуемых 4100 кг серебра, передает 3dnews.ru.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 08.02.19

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