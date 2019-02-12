Хакеры научились красть и изменять данные пассажиров при онлайн-регистрации на рейс

Личные данные пассажиров, которые регистрируются на рейсы в интернете, могут быть украдены хакерами, пишет The Sun. Путешественники охотно пользуются онлайн-регистрацией на рейс, чтобы ускорить прохождение предполетных формальностей в аэропорту.

Эксперты в области кибербезопасности отметили, что некоторые авиакомпании отправляют незашифрованные ссылки на онлайн-регистрацию. При этом хакеру достаточно находиться в той же сети Wi-Fi, чтобы легко перехватить учетные данные, которые позволяют получить доступ к системе электронных билетов. Там содержится вся личная информация, связанная с бронированием. В частности, это имя и фамилия пассажира, адрес электронной почты, паспортные данные, а также сведения о рейсе, включая время, дату и место бронирования.

Имея доступ к базе данных, злоумышленник может изменить номер мобильного телефона, адрес электронной почты, получить доступ к другим личным данным и сделать несанкционированные изменения в брони. Данную уязвимость впервые обнаружили в декабре 2018 года. Тогда эксперты компании сообщили авиаперевозчикам о риске и посоветовали использовать шифрование во время регистрации, а также требовать идентификации пользователя перед входом в систему.

Как передает РИА «Новости», ряд авиакомпаний уточнили, что приняли немедленные меры для повышения защиты персональных данных клиентов и информации о платеже, включая банковские реквизиты.

Москва, Иван Гридин

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