Россия обзаведется ракетами для оперативного запуска спутников

НПО «Тайфун» занимается созданием ракеты, способной оперативно запускать спутники на орбиту, заявил заведующий лабораторией геофизических и экологических ракетно-космических исследований объединения Анатолий Позинм.

В основу новой разработке ляжет метеорологическая ракета МН-300. Новинка позволит значительно сократить время запуска спутников заказчика, которым на сегодняшний день приходится подолгу ожидать возможности отправить на орбиту спутник на большой ракете-носителе.

«Мы собираемся заменить научное оборудование, размещаемое в головной части ракеты, на двигатель второй ступени. Это даст носителю возможность выводить полезный груз массой до 15 кг на низкую околоземную орбиту высотой 250−300 км», – цитирует газета «Известия» Позинма.

Издание отмечает, что использование новой системы будет дорогостоящим. Цена доставки 1 кг полезного груза на орбиту будет вдвое выше, чем стоимость вывода на ныне действующих ракетах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.02.19

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