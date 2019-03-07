Популярные приложения для Android уличили в сливе информации

Ряд популярных приложений для операционной системы Android переправлял данные пользователей социальной сети Facebook. Об этом говорится в отчете организации Privacy International, которая защищает право на неприкосновенность частной жизни.

Отмечается, что массивы информации о владельце гаджета направлялись в Facebook, даже в том случае, если пользователь не был авторизован в соцсети. На основе полученных даны Facebook формировал персональные рекламные предложения, отмечают эксперты.

Среди приложений-шпионов оказались платформа для изучения языка Duolingo, программа для поиска работы Indeed, сервис для поиска и оценки услуг Yelp, а также ряд религиозных программ (для молитв и изучения сакральных текстов), отмечает «Лента.ру».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.19

Эрдоган заявил о желании купить российские ЗРС С-500. / На месторождении в Югре нашли трупы двоих рабочих. / Вашингтон грозит Анкаре санкциями в случае покупки российских С-400. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»