Google обнаружила предустановленный в смартфонах с Android вирус

Хакеры встраивали вирусы в смартфоны с операционной системой Android на этапе производства, используя программы семейства Triada, предназначенные для размещения рекламы на устройстве и рассылки спам-сообщений. Схему раскрыла Google.

Атака проводилась через сторонних поставщиков программного обеспечения. Google не стала раскрывать, как именно злоумышленники взаимодействовали с разработчиками софта и встраивали вирус в ОС. Кроме того, не указано, какие конкретно производители смартфонов подверглись атаке Triada.

Как напоминает РБК, в 2017 году аналитики компании – разработчика антивирусного программного обеспечения Dr.Web обнаружили в прошивках сразу нескольких Android-устройств встроенную вредоносную программу. Тогда сообщалось, что сначала троянский вирус Triada заражает компонент ОС, влияющий на работу всех приложений, а затем запускает вредоносные модули.

При помощи Triada, указывали эксперты, его разработчики могут похищать конфиденциальную информацию с мобильных устройств, в том числе данные банковских карт, личную переписку и прочее. Программу обнаружили на нескольких мобильных устройствах, среди которых китайские Leagoo M5 Plus, Leagoo M8, Nomu S10 и Nomu S20. В качестве метода борьбы с вирусом Dr.Web предлагала установить «заведомо чистую прошивку» Android.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.06.19

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