Эксперты заявили о новых угрозах для владельцев смартфонов на Android

Владельцам мобильных устройств под управлением операционной системы Android угрожает новый вирус – троян Android.FakeApp.174. Об этом предупреждает «Доктор Веб». Вредонос загружает в браузер Google Chrome сомнительные веб-сайты, где пользователей подписывают на рекламные уведомления.

Злоумышленники задействовали технологию Web Push, которая позволяет сайтам с согласия пользователя отправлять ему уведомления, даже когда соответствующие веб-страницы не открыты в обозревателе. Отображаемые уведомления мешают работе с Android-устройствами. Более того, такие сообщения могут быть ошибочно приняты за легальные, что приведёт к краже денег или конфиденциальной информации.

Троян Android.FakeApp.174 распространяется под видом полезных программ – например, официального ПО известных брендов. Такие приложения уже были замечены в магазине Google Play. При запуске зловред загружает в браузере Google Chrome веб-сайт, адрес которого указан в настройках вредоносного приложения. С этого сайта в соответствии с его параметрами поочерёдно выполняется несколько перенаправлений на страницы различных партнёрских программ. На каждой из них пользователю предлагается разрешить получение уведомлений.

После активации подписки сайты начинают отправлять пользователю многочисленные уведомления сомнительного содержания. Они приходят, даже если браузер закрыт, а сам троян уже был удалён, и отображаются в панели состояния операционной системы.

Сообщения могут носить любой характер, пишет «Хайтек». Это могут быть ложные уведомления о поступлении денежных средств, реклама и пр. При нажатии на такое сообщение пользователь перенаправляется на сайт с сомнительным контентом. Это реклама казино, букмекерских контор и различных приложений в Google Play, предложение скидок и купонов, поддельные онлайн-опросы, фиктивные розыгрыши призов и т. д. Кроме того, жертвы могут перенаправляться на фишинговые ресурсы, созданные с целью кражи данных банковских карт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.06.19

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