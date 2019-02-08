Эксперты нашли критическую уязвимость на всех Android-устройствах

Разработчики Android выявили очередную опасную уязвимость операционной системы. Об этом они сообщили в февральском бюллетене по безопасности. Эксперты в области кибербезопасности заявляют, что взломать программную оболочку от Google можно при помощи всего лишь одной картинкой формата .png.

Для этого внутрь графического контейнера встраивается вредоносный код, с помощью которого можно удаленно получить доступ к различным процессам ОС для получения персональных данных. Конкретных примеров вируса из соображений безопасности эксперты не предоставили.

Отмечается, что в зоне риска оказались все устройства Android версии 7.0 Nougat и выше. Google уже рассылает обновления с нужной «заплаткой», но получили их пока что только владельцы смартфонов Pixel и некоторых моделей Samsung Galaxy, передает «РГ».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.02.19

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