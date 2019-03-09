Россия обзаведется собственными экономичными авиадвигателями

В России завершается разработка авиационного малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800. Он призван заменить зарубежные аналоги, пишет RT. По словам ведущего конструктора проекта Виталия Логинова, новый двигатель разрабатывают на «Уральском заводе гражданской авиации» и в «ОДК-Климов». Предполагается, что оснащенный этим двигателем самолет будет сертифицирован уже в следующем году.

По данным телеканала, серийное производство ВК-800 начнут сразу же после получения сертификата. Сборку двигателя будет осуществлять научно-производственный центр «Лопатки. Компрессоры. Турбины» под Волоколамском в Московской области.

В «ОДК-Климов» рассказали, что новейшими двигателями планируется оснастить легкие многоцелевые вертолеты «Ансат», Ка-226, Ка-126, Ми-54, а также прочие отечественные винтокрылые машины, на которых используются зарубежные двигатели. Так, на «Ансате» задействованы американские PW-207K, а на Ка-226 – британские Rolls-Royce и французские Safran Helicopter Engines.

По словам заслуженного летчика России Владимира Попова, новый двигатель позволит исправить «печальную ситуацию», сложившуюся в стране в 90-х годах. Он выразил мнение, что западные антироссийские санкции придадут дополнительный импульс развитию отечественного производства и импортозамещению. Кроме того, считает Попов, повысится спрос на продукцию авиации легкого класса со стороны госзаказчиков, включая силовые структуры.

Отмечается, что основным преимуществом ВК-800 может стать взлетная мощность в 900 лошадиных сил, а также высокая экономичность: удельный расход топлива составляет лишь 0,243 кг/л.с., что меньше, чем у иностранных аналогов. Кроме того, новый отечественный двигатель даст импульс для развития малой авиации и внутрирегиональных перевозок в России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.19

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